Курс доллара 600 тенге: Прогноз прокомментировал глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что доллар не будет стоить 600 тенге. В текущих экономических обстоятельствах это нереально, считает он, передаёт BaigeNews.kz.

"Рынок нашёл, наверное, новое равновесное значение. Поэтому, если не будут меняться фундаментальные внешние и внутренние факторы, этот курс у нас будет достаточно стабильным", – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что курс тенге к доллару – это отражение экономики. На стоимость доллара влияют все процессы, которые происходят в мире – цена на нефть, золото, уран и так далее.