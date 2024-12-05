Курс доллара 600 тенге: Прогноз прокомментировал глава Нацбанка
В финрегуляторе подчеркнули, что курс тенге к доллару – это отражение экономики.
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
85Фото: BaigeNews.kz
Глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что доллар не будет стоить 600 тенге. В текущих экономических обстоятельствах это нереально, считает он, передаёт BaigeNews.kz.
"Рынок нашёл, наверное, новое равновесное значение. Поэтому, если не будут меняться фундаментальные внешние и внутренние факторы, этот курс у нас будет достаточно стабильным", – сказал Сулейменов.
Он подчеркнул, что курс тенге к доллару – это отражение экономики. На стоимость доллара влияют все процессы, которые происходят в мире – цена на нефть, золото, уран и так далее.
"Если эти факторы будут благоприятны, значит у нас будет стабильность. Если факторы будут резко и негативно меняться, тогда возможно всё", – отметил Сулейменов.