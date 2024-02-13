Биткоин подорожал до 50 тысяч долларов впервые с 2021 года

Стоимость биткоина растёт более чем на три процента 12 февраля, впервые с декабря 2021 года превышала отметку в 50 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1prime.ru.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов.

Ранее показатель поднимался до 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,44% — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также приводится за сутки.

Год назад биткоину предсказали рост до полумиллиона долларов к 2025 году.

В одной из госкомпаний Казахстана хакеры заразили вирусом-шифровальщиком контроллер домена (сервер, который управляет доступом к сетевым ресурсам - прим.), три персональных компьютера и файловый сервер. Для дешифровки злоумышленники потребовали выплату в биткоинах.