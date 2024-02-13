  • 13 Февраля, 01:37
  • BAIGENEWS

Биткоин подорожал до 50 тысяч долларов впервые с 2021 года

Сегодня, 01:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com Сегодня, 01:07
Сегодня, 01:07
100
Фото: pexels.com

Стоимость биткоина растёт более чем на три процента 12 февраля, впервые с декабря 2021 года превышала отметку в 50 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 1prime.ru.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 3,37 процента за сутки  до 49 928 долларов.

Ранее показатель поднимался до 50 080 долларов  впервые с 28 декабря 2021 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,44%  в среднем до 49 981 доллара. Динамика также приводится за сутки.

Год назад биткоину предсказали рост до полумиллиона долларов к 2025 году.

В одной из госкомпаний Казахстана хакеры заразили вирусом-шифровальщиком контроллер домена (сервер, который управляет доступом к сетевым ресурсам - прим.), три персональных компьютера и файловый сервер. Для дешифровки злоумышленники потребовали выплату в биткоинах.

Самое читаемое

Наверх