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Курпный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог
Сгоревшие бутики на оптовом рынке в Алматы восстановлению не подлежат. Накануне днём огонь уничтожил два продуктовых магазина, киоск с сотовыми аксессуарами, мясную лавку, салон красоты и столовую. И это был не единственный пожар за минувшие выходные, передаёт КТК.
В ночь с субботы на воскресенье спасатели тушили кафе на базаре "Саудакент". Заведение сгорело полностью. К счастью, в обоих происшествиях никто не пострадал. Металлический каркас, выбитые стекла, сгоревшие столы и стулья. Это все, что осталось от столовой, расположенной на оптовом рынке. Пожар здесь начался вчера днём.
Помимо общепита, огонь уничтожил два продуктовых магазина, мясную лавку, бутик сотовых аксессуаров и салон красоты.
"28 августа в 15: 42 минуты силы и средства департамента по ЧС города Алматы были подняты по повышенному рангу пожара. Принятыми оперативными мерами пожарных подразделений было не допущено распространение огня на впритык пристроенный двухэтажный торговый дом. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара на сегодня устанавливается", - рассказал начальник УЧС Алмалинского района Багдат Чайзада.
Специалисты отрабатывают сразу несколько версий пожара, в том числе и умышленный поджог. Очевидцы говорят, огонь вспыхнул в столовой.
"Вчера после обеда я по работе проходил мимо оптовки и услышал хлопок, похожий на взрыв. Не знаю, что это было. Может быть, газ. Но, когда я оглянулся, увидел, как горит столовая. Люди начали убегать. Я тоже ушел подальше от этого места. Тут было опасно", — сказал очевидец происшествия Жаксыбек Тагай.
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