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Курорт Шымбулак открывает очередной зимний сезон

Сегодня, 14:12
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olympic.kz Сегодня, 14:12
Сегодня, 14:12
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Фото: olympic.kz

Стало известно, когда откроется зимний сезон на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.

Администрация горнолыжного курорта Шымбулак объявила дату открытия.

"Друзья, рады объявить о датах технического открытия! Уже 23 ноября, в эту субботу, зимний сезон будет открыт. Для гостей будут доступны трассы в Левом Талгаре и трасса Талгар на Комби-2, а также учебные трассы Белый Мишка и Змейка", - говорится в сообщении.

Ночные катания начнутся позже, ближе к декабрю.

Режим работы канатных дорог:

Медеу-Шымбулак с 8:30 до 18:00

Комби-1 с 9:00 до 17:00

Комби-2 с 9:00 до 16:30

Левый Талгар с 09:30 до 15:30

ККД-4 с 09:30 до 17:30

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