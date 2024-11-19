Курорт Шымбулак открывает очередной зимний сезон
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
141Фото: olympic.kz
Стало известно, когда откроется зимний сезон на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.
Администрация горнолыжного курорта Шымбулак объявила дату открытия.
"Друзья, рады объявить о датах технического открытия! Уже 23 ноября, в эту субботу, зимний сезон будет открыт. Для гостей будут доступны трассы в Левом Талгаре и трасса Талгар на Комби-2, а также учебные трассы Белый Мишка и Змейка", - говорится в сообщении.
Ночные катания начнутся позже, ближе к декабрю.
Режим работы канатных дорог:
Медеу-Шымбулак с 8:30 до 18:00
Комби-1 с 9:00 до 17:00
Комби-2 с 9:00 до 16:30
Левый Талгар с 09:30 до 15:30
ККД-4 с 09:30 до 17:30
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