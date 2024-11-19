Курорт Шымбулак открывает очередной зимний сезон

Стало известно, когда откроется зимний сезон на горнолыжном курорте Шымбулак, передаёт BaigeNews.kz.

Администрация горнолыжного курорта Шымбулак объявила дату открытия.

"Друзья, рады объявить о датах технического открытия! Уже 23 ноября, в эту субботу, зимний сезон будет открыт. Для гостей будут доступны трассы в Левом Талгаре и трасса Талгар на Комби-2, а также учебные трассы Белый Мишка и Змейка", - говорится в сообщении.