Курмангалиев, Гладышева, Ким. Самые перспективные дети-спортсмены Казахстана

Фото: Коллаж Чингиса Касымхана

Их имена известны далеко за пределами Казахстана. Их результаты и успехи являются примером для многих. Несмотря на юный возраст, они уже смогли завоевать медали и пъедесталы международных чемпионатов.

В день защиты детей BaigeNews.kz представляет вашему вниманию список талантливых спортсменов, которые уже с юных лет стремятся к вершинам.

Алан Курмангалиев

15-летний Алан Курмангалиев вошёл в историю как первый казахстанец, ставший призёром чемпионата Азии по настольному теннису. Среди его достижений: победа на престижном Азиатском турнире "Asia Hopes Week" в Бангкоке, второе место на мировом турнире "2019 ITTF World Hopes Week and Challenge" в Салале. Он также стал лучшим кадетом мира 2019 года по версии Международной Федерации настольного тенниса ITTF, а в 2021 завоевал первое место на чемпионате Казахстана.

Достижения спортсмена не остались незамеченными и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который поздравил его с успешным выступлением на чемпионате Азии в 2022 году.

К слову, глава государства ранее возглавлял федерацию настольного тенниса.

Фото: Оlympic.kz

Зангар Нурланулы

14-летний Зангар Нурланулы – один из самых перспективных теннисистов Казахстана. Среди его достижений - пять титулов ТЕ в одиночных соревнованиях. В 2022 году казахстанец возглавил рейтинг чемпионской гонки до 14 лет по версии Tennis Europe.

Кумиром Зангара является Новак Джокович, и подросток мечтает, так же как и он, выиграть все турниры "Большего шлема".

Теннисист тренируется в Словакии, в свободное от учёбы и тренировок время играет в шахматы.

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Эльжана Таниева

Больших успехов в художественной гимнастике достигла 17-летняя Эльжана Таниева. Она - призёр множества международных соревнований и чемпионка Казахстана.

Гимнастикой Эльжана занимается с четырёх лет, её кумир - прославленная казахстанская гимнастка, ныне главный тренер команды и президент Казахстанской федерации гимнастики – Алия Юсупова. Спортсменка родом из Алматы, большую часть времени она тренируется в Шымкенте и Москве в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. К слову, под её руководством когда-то училась и Алия Юсупова.

Фото: Оlympic.kz

Арина Гладышева

17 – летняя Арина Гладышва является чемпионкой Азии по лёгкой атлетике. Кроме того, она не раз выигрывала чемпионат Казахстана. Воспитанница Восточно-Казахстанской школы лёгкой атлетики три года назад установила рекорд на чемпионате Казахстана в беге на 1500 метров. Она показала результат 4:34.04. Это достижение не обновлялось с 1987 года.

Фото: Instagram/g1adysheva

Александр Ким

13-летний Александр Ким в составе юношеской сборной Казахстана по хоккею стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира Pee-Wee, который прошёл в феврале в Канаде.

В Шымкенте, на своей малой родине он уже широко известен. Ему пророчат большое будущее в казахстанском хоккее.

Александр играет в команде "Туран", в составе которой он принимает участие в чемпионате Казахстана и международных турнирах. Свою первую награду Ким получил на Кубке мэра Бишкека.

Фото: из личного архива Александра Кима

Дастан Сатпаев

14-летний воспитанник академии "Кайрат" Дастан Сатпаев подаёт большие надежды и совсем не исключено, что через пару лет он станет звездой казахстанского футбола.

Дастан является самым молодым автором гола в новой футбольной юношеской лиге QJ League. В этом сезоне он также уже успел сыграть на турнире среди Футбольных центров и Академий.

У молодого футболиста большие амбиции и желание развиваться. Эти качества позволили ему в прошлом году выиграть внутренний конкурс "Кайрата" и по его итогу поехать на матч с основной командой в Венгрию в рамках Лиги Конференции. Футболистов в конкурсе оценивали по успеваемости, дисциплине, результатам физических тестов, оценке тренерского штаба.

Фото: пресс-служба QJ League

Желаем успехов юным казахстанским спортсменам!