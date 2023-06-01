- Готовы ли детские лагеря к сезону в Кызылординской области 19:40 33
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 19:24 110
- Героин нашли у женщины, приехавшей из Кыргызстана в Казахстан 19:06 240
- "Простить можно всё". Подросток из казахстанского детдома о родителях, одиночестве и мечтах 19:00 215
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 18:43 380
- "День матери" и "День отца" будут праздновать в Казахстане 18:34 230
- Курмангалиев, Гладышева, Ким. Самые перспективные дети-спортсмены Казахстана 18:30 233
- Будет ли переименована Библиотека Первого Президента РК 18:20 340
- План "Перехват": водителей двух иномарок оштрафовали в Алматы 18:12 353
- Автомобиль расплющило от удара с грузовиком: погибли люди в Актюбинской области 17:50 354
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 17:38 531
- Казахстан и Ливан планируют ввести безвизовый режим 17:31 312
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 656
- Президент Казахстана исполнил мечту первоклассницы из Астаны 17:01 452
- Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гарроса" 16:54 539
- Необходимо усовершенствовать качество пассажирских перевозок - Токаев 16:32 322
- "Дети - смысл жизни". 90 лет исполнилось столичному Дому ребёнка 16:30 304
- Дети о своём празднике, защитниках и будущей профессии. Блиц-опрос 16:00 351
- Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны 15:54 395
- Детям провели экскурсию по главному зданию страны - Акорде 15:47 326
- Малый бизнес активизировался: в Казахстане количество ИП выросло до 1,5 млн 15:38 399
- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов 15:35 307
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 15:34 676
- Кирпич вместо ручного тормоза: в соцсетях появилось фото из столичной "скорой" 15:23 459
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 15:20 648
- В Астане состоялся IV Форум угольной промышленности Казахстана 15:05 395
- Шесть новых автобусных маршрутов запустят в Астане 15:00 438
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 14:50 907
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 14:47 445
- Полковник лишится звания и заплатит штраф в 2 миллиона за взятку 14:27 557
- "Кто стирать будет?" — Казнет впечатлило фото школьников с последнего звонка 14:11 741
- "Народ не знает своих героев". Как школьники учились быть спасателями 13:57 380
- Токаев поручил усилить меры безопасности детей 13:00 548
- КТЖ снизит скорость поездов по нескольким направлениям 12:52 474
- Всего 10% алматинских школьников охвачены бесплатными творческими кружками и спортом 12:07 804
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 11:59 727
- Легендарный боксёр Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан 11:52 560
- Контрабандные сигареты пытались вывезти из Казахстана в Европу 11:43 527
- 600 тысяч казахстанцев живут без водопровода в доме, а каждая вторая семья в селе — без канализации 11:25 538
- Триумф казахстанского бокса в Ташкенте: повторим ли в Париже-2024? 11:11 634
- Десятилетний баянист из Семея завоёвывает музыкальный Олимп 11:00 875
- Сорвали все сроки: В Темиртау ремонт ТЭЦ-2 затянули на два месяца 10:28 485
- Тенге укрепился по отношению ко всем основным валютам 10:22 420
- Когда увеличат давление воды в Астане, сообщил Женис Касымбек 10:10 502
- Как с пользой провести летние каникулы детям в Астане 10:00 457
- Специалисты дали советы как защитить детей от буллинга 09:45 587
- 34 млн мошеннических звонков заблокировано в Казахстане за год — МВД 09:41 484
- Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей 09:25 617
- Бейсембаев поздравил школьников с окончанием учебного года 09:08 443
- Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда" 08:20 526
- В смерти найденного в Актау тюленя виноват человек – ученые 07:57 637
- Полуторагодовалая сбежала от родителей в Семее 07:13 1087
- Бывший хоккеист сборной Казахстана назвал причину переезда в Россию 06:46 956
- Алматинские врачи удалили гигантскую опухоль у новорождённого 05:19 628
- На качество новостроек, построенных по госпрограмме пожаловались жители Алматинской области 04:31 538
- Подросток на скутере погиб в ДТП в Актобе 03:02 593
- Глава ФК "Актобе" заявил о своем уходе 02:23 526
- Двое подростков реанимировали 6-летнего ребенка в Туркестанской области 01:48 960
- Россиянин закладывал в Караганде наркотики и попался полицейским 00:27 678
- Президентом Латвии избран открытый гей Эдгар Ринкевич 31.05.2023 1425
- Стихийные скотомогильники в ВКО могут стать рассадником сибирской язвы 31.05.2023 684
- Бесплатное приложение для подготовки к ЕНТ разработал педагог и его ученик из Петропавловска 31.05.2023 748
- 16-летний парень разбился на скутере в Актобе 31.05.2023 645
- Казахский язык и литературу вновь разделят на два разных предмета 31.05.2023 1086
- Легальное трудоустройство граждан Казахстана в Южной Корее обсудили главы МИД 31.05.2023 714
- Дома престарелых и инвалидов будут распоряжаться деньгами подопечных в Казахстане 31.05.2023 897
- Ремонт дорог, освещение и транспорт - аким Жамбылской области обсудил проблемы региона с жителями 31.05.2023 659
- Юлия Путинцева сенсационно обыграла 19-ю ракетку мира на "Ролан Гаррос" 31.05.2023 885
- Александр Недовесов победил на старте "Ролан Гаррос" 31.05.2023 757
- Призываем северокорейские власти строго придерживаться требований СБ ООН - МИД РК 31.05.2023 685
- Школы в Астане и Шымкенте провели последний звонок раньше времени 31.05.2023 665
- "Мужество молчать и работать до конца" – внучка узницы АЛЖИРа и Карлага рассказала о судьбе бабушки-врача 31.05.2023 1263
- Легендарный мюзикл "Мамма Миа!" на казахском языке поставил молодой режиссёр 31.05.2023 553
- "Снимал одежду и ложился на меня" - жительница Кокшетау рассказала о домогательствах 31.05.2023 11624
- "Вам не положено учиться": потомки репрессированных о судьбе предков и жизни с ярлыком 31.05.2023 714
- Как будет работать Национальная система квалификаций в Казахстане 31.05.2023 605
- Только в Казахстане чувствую себя "своей" - казахи рассказали о жизни за границей 31.05.2023 700
- Газификация ТЭЦ-2 в Алматы: тендер выиграл консорциум из Китая 31.05.2023 528
- О низком качестве профессиональных кадров в Казахстане высказался Кульгинов 31.05.2023 560
- Сколько из бюджета получат "Назарбаев Университет" и НИШ в 2023 году 31.05.2023 786
- LOADING...
Курмангалиев, Гладышева, Ким. Самые перспективные дети-спортсмены Казахстана
Их имена известны далеко за пределами Казахстана. Их результаты и успехи являются примером для многих. Несмотря на юный возраст, они уже смогли завоевать медали и пъедесталы международных чемпионатов.
В день защиты детей BaigeNews.kz представляет вашему вниманию список талантливых спортсменов, которые уже с юных лет стремятся к вершинам.
Алан Курмангалиев
15-летний Алан Курмангалиев вошёл в историю как первый казахстанец, ставший призёром чемпионата Азии по настольному теннису. Среди его достижений: победа на престижном Азиатском турнире "Asia Hopes Week" в Бангкоке, второе место на мировом турнире "2019 ITTF World Hopes Week and Challenge" в Салале. Он также стал лучшим кадетом мира 2019 года по версии Международной Федерации настольного тенниса ITTF, а в 2021 завоевал первое место на чемпионате Казахстана.
Достижения спортсмена не остались незамеченными и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который поздравил его с успешным выступлением на чемпионате Азии в 2022 году.
К слову, глава государства ранее возглавлял федерацию настольного тенниса.
Фото: Оlympic.kz
Зангар Нурланулы
14-летний Зангар Нурланулы – один из самых перспективных теннисистов Казахстана. Среди его достижений - пять титулов ТЕ в одиночных соревнованиях. В 2022 году казахстанец возглавил рейтинг чемпионской гонки до 14 лет по версии Tennis Europe.
Кумиром Зангара является Новак Джокович, и подросток мечтает, так же как и он, выиграть все турниры "Большего шлема".
Теннисист тренируется в Словакии, в свободное от учёбы и тренировок время играет в шахматы.
Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса
Эльжана Таниева
Больших успехов в художественной гимнастике достигла 17-летняя Эльжана Таниева. Она - призёр множества международных соревнований и чемпионка Казахстана.
Гимнастикой Эльжана занимается с четырёх лет, её кумир - прославленная казахстанская гимнастка, ныне главный тренер команды и президент Казахстанской федерации гимнастики – Алия Юсупова. Спортсменка родом из Алматы, большую часть времени она тренируется в Шымкенте и Москве в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. К слову, под её руководством когда-то училась и Алия Юсупова.
Фото: Оlympic.kz
Арина Гладышева
17 – летняя Арина Гладышва является чемпионкой Азии по лёгкой атлетике. Кроме того, она не раз выигрывала чемпионат Казахстана. Воспитанница Восточно-Казахстанской школы лёгкой атлетики три года назад установила рекорд на чемпионате Казахстана в беге на 1500 метров. Она показала результат 4:34.04. Это достижение не обновлялось с 1987 года.
Фото: Instagram/g1adysheva
Александр Ким
13-летний Александр Ким в составе юношеской сборной Казахстана по хоккею стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира Pee-Wee, который прошёл в феврале в Канаде.
В Шымкенте, на своей малой родине он уже широко известен. Ему пророчат большое будущее в казахстанском хоккее.
Александр играет в команде "Туран", в составе которой он принимает участие в чемпионате Казахстана и международных турнирах. Свою первую награду Ким получил на Кубке мэра Бишкека.
Фото: из личного архива Александра Кима
Дастан Сатпаев
14-летний воспитанник академии "Кайрат" Дастан Сатпаев подаёт большие надежды и совсем не исключено, что через пару лет он станет звездой казахстанского футбола.
Дастан является самым молодым автором гола в новой футбольной юношеской лиге QJ League. В этом сезоне он также уже успел сыграть на турнире среди Футбольных центров и Академий.
У молодого футболиста большие амбиции и желание развиваться. Эти качества позволили ему в прошлом году выиграть внутренний конкурс "Кайрата" и по его итогу поехать на матч с основной командой в Венгрию в рамках Лиги Конференции. Футболистов в конкурсе оценивали по успеваемости, дисциплине, результатам физических тестов, оценке тренерского штаба.
Фото: пресс-служба QJ League
Желаем успехов юным казахстанским спортсменам!
-
Trend news
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 613
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 15:20 631
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 14:50 899
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 804
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 1564
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1291
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 906
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 5167
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 815
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 2431
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 4678
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 960
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 2063
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 2213
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 10895
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1574
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 14007
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1204
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 1028
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1946
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 2012
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1836
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1878
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 42075
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5312
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 2133
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1751
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10823
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1930
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1641
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1895
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1473
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2280
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1543
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2665
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1415
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1799
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1576
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1786
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16551
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 2035
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1684
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4677
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2499
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 3018
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 4066
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6634
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2564
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 2055
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5282
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3725
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4332
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 3073
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2899
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2300
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2226
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2325
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2106
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7535
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2378
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2352
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11312
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2893
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2517
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10212
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2917
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2492
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2497
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2420
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3809
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2633
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3179
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2842
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3265
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3141
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2963
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3335
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2796
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2456
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6933
-
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 19:24 0
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 18:43 309
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 17:38 524
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 17:25 613
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 15:34 665
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 11:59 722
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 1291
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 905
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 965
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 1036
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 976
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 1095
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1134
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1531
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1486
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1882
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1468
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1539
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1559
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2297
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 2182
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1928
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1501
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2363
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1931
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2135
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2538
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2453
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2067
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2468
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 2087
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2334
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2258
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2486
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2740
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2317
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2547
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2294
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2291
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2296
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2580
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2598
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2413
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2725
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2668
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2585
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4938
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3320
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3337
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3596
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3589
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3368
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3309
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4517
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3285
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3530
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3888
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3733
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3790
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3455
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 4014
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3598
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3955
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3606
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3744
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5420
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 4077
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4171
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4405
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4716
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4739
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5406
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5916
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5209
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5405
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5395
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5733
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5623
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5511
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5657