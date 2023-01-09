Курьер обманул жителей столицы на 3,6 млн тенге

Лжекурьер обманул жителей столицы на 3,6 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz. Его жертвами стали 24 человека.

"Сотрудники полиции города Астаны по подозрению в совершении мошеннических действий установили 26-летнего жителя Кокшетау. Мужчина зарегистрировался в мобильном приложении "Яндекс.Курьер", под предлогом услуги доставки он завладел деньгами доверчивых астанчан в размере более 3 млн 600 тысяч тенге. Принимая заявку от заказчика, злоумышленник направлялся за новым товаром в магазин, получал ее, однако до пункта обратного назначения он так и не доходил. Обманутые горожане не могли дозвониться на мобильный телефон мошенника. В его копилке насчитываются сотовые телефоны, ноутбуки, беспроводные наушники и другая бытовая техника", - сообщили на брифинге МВД.