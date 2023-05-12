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Курьер на мопеде намеренно сбил полицейского в Алматы
В Алматы мопедист сбил полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Инцидент произошёл 12 мая около 16:00 в Медеуском районе Алматы на пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы.
"Нами был замечен мопед, водитель которого был без шлема. Требованиям об остановке он не подчинился. Напротив на большой скорости стал скрываться через частный сектор. Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед в пешем порядке. Водитель мопеда развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист, тем временем, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан", — рассказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.
Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки.
Сотрудник полиции доставлен в больницу. Факт ДТП и неподчинения законным требованиям сотрудника полиции зарегистрированы. Водитель мопеда будет привлечён к ответственности согласно законодательству РК.
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