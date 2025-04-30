В канун Дня единства народа Казахстана особенно важно говорить не только о политике и государственной идеологии, но и о том, как идеи согласия и уважения процветают в обычных семьях. Одна из таких историй принадлежит Гамзе Гейдарову — члену Ассамблеи народа Казахстана, председателю общественного объединения "Курдский этнокультурный центр "Ронай"". Он — курд по национальности, его супруга — казашка. О том, как соблюдаются традиции разных культур в семье Гейдаровых, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Семья Гейдаровых — это объединение двух богатых культур: курдской и казахской. По их словам, они воспитывают детей на основе уважения к традициям обеих сторон, при этом делая акцент на универсальных человеческих ценностях: доброте, справедливости, честности и взаимоуважении.

"Мы хотим, чтобы наши дети росли открытыми и толерантными к другим культурам, любили родину и берегли межэтническое согласие — это основа мира в нашем обществе", — делится глава семьи.

Казахское гостеприимство и курдская родовая сплочённость

Семья отмечает и Наурыз, и курдский Навруз, и религиозный праздник Курбан айт, и светский Новый год. Каждый праздник — это повод собраться всей семьёй, приготовить угощения, услышать национальную музыку и передать детям то, что нельзя прочитать в книгах — личный опыт.

"Мы отмечаем праздники обеих культур, готовим национальные блюда, соблюдаем обычаи. От казахской стороны мы особенно чтим уважение к старшим, қонақжайлық и любовь к степной природе. От курдской — сплочённость семьи, сильную родовую связь и уважение к истории народа. Очень важно, чтобы наши дети гордились обоими корнями", — говорит глава семьи.

Особое место в доме занимает общий стол. Именно здесь, за традиционными блюдами, рождаются разговоры о семье, культуре и будущем. И даже кухня в этой семье — это символ диалога.

"Мы часто готовим бешбармак с добавлением специй — зиры, сумаха, барбариса. А курдский плов подаём по-казахски — в большой общей тарелке. Такие блюда становятся символом объединения наших традиций за одним столом", — говорит он.

Умение договариваться — главная традиция

Как отмечает Гамзе Гейдаров, любая интернациональная семья сталкивается с необходимостью искать компромиссы. Отличия в обрядах, бытовых привычках, подходах к воспитанию — всё это требует уважения и гибкости.

"У казахов и курдов есть свои особенности в обрядах, праздниках и даже в повседневной жизни. Где-то уступаю я, где-то супруга — главное, чтобы было взаимопонимание. Мы заранее обсуждаем важные семейные события, ищем золотую середину. Так у нас сформировались собственные семейные традиции, где слились две культуры", – рассказывает спикер.

Семья Гейдаровых старается не просто воспроизводить традиции, но и осмысленно передавать детям важные национальные ценности, которые объединяют оба народа.

Родители учат своих детей понимать и ценить курдские и казахские слова, песни, пословицы. Они утверждают, язык — это связь с историей, с корнями, и его нужно беречь.

"Различия — не преграда, а богатство"

День единства народа Казахстана — праздник, который эта семья отмечает с особым трепетом. Он как нельзя лучше отражает то, чем они живут каждый день.

"Для меня 1 мая — это символ единства и взаимопонимания всех этносов. Мы живем в стране, где культурные различия уважают. Это даёт возможность сохранять свои традиции, но при этом быть частью одной большой семьи. Этот день напоминает, что различия — это не преграда, а богатство, которое делает нас сильнее", — подчеркнул глава семьи.

Гейдаров подчёркивает, что в условиях многонационального общества важно не просто терпимо относиться друг к другу, а стремиться к подлинному взаимопониманию.

По его словам, сохранение межэтнического согласия крайне важно, особенно для будущих поколений. Мир и уважение между народами — это фундамент стабильности.

"Молодёжь должна расти в атмосфере толерантности, открытости и взаимопонимания. Это сделает их более готовыми к сотрудничеству и жизни в глобальном мире. В нашем обществе доверие и поддержка между народами — залог развития и безопасности", — отмечает спикер.

Один из самых ярких примеров межнационального единства, по словам Гейдарова, произошёл в их собственной семье.

"Моя жена, будучи казашкой, вместе с моей семьей организовала большой праздник, где мы соединили курдские и казахские традиции. Пригласили друзей разных национальностей. Мы делились рецептами, смеялись, слушали музыку — и это был настоящий праздник дружбы. Он показал, что при желании понять и принять друг друга — объединение возможно без усилий", — делится член АНК.

Семья Гейдаровых — одна из тысяч казахстанских семей, в которых каждый день закладываются основы мира и согласия. Их история — доказательство того, что многообразие — это не вызов, а ресурс.