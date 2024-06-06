Курбан айт: места для проведения жертвоприношений определили в Астане

В преддверии мусульманского праздника Курбан айт на столичных рынках проверили соблюдение санитарных норм в местах жертвоприношения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с празднованием священного праздника Курбан айт, который в этом году отмечается с 17 по 19 июня, акимат Астаны определил места для проведения жертвоприношений:

- Рынок "Шанхай"

- Рынок "Баракат" (ул. А-369, 10)

- Рынок "Жайлау" (ул. С-754, зд. 1)

- Рынок "Шолпан-ата" (шоссе "Алаш", 27/2)

- ЖМ Железнодорожный (ул. Акжар, 20).

Владельцев сельскохозяйственных животных, реализаторов и хозяев мест убоя просят соблюдать ветеринарно-санитарные требования, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РК от 27 апреля 2015 года № 7-1/370. Так, убой сельскохозяйственных животных должен проводиться на убойных пунктах, мясоперерабатывающих предприятиях или убойных площадках с учетными номерами, присваиваемыми в соответствии с Правилами.





