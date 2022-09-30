Купюру в 20 000 тенге в новом дизайне выпустят в Казахстане

Фото: Нацбанк РК

Банкноту выпустят в обращение с 1 октября 2022 года. В ней 25 защитных элементов, а стиль теперь соответствует серии нацвалюты Қазақ Елі, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Нацбанка.

Национальный банк Казахстана подготовил новый дизайн банкноты номиналом 20 000 тенге. Теперь купюра выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками и дополнит серию национальной валюты Қазақ Елі, куда также входят банкноты 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге.

На лицевой стороне изображены государственные символы Казахстана: монумент Қазақ Елі, триумфальная арка Мәңгілік Ел, фрагмент казахского национального орнамента Басқұр и цифра "30", символизирующая юбилей независимости.

На оборотной стороне купюры расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

"Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым дизайном обязательна к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", – сообщают в банке.

В Нацбанке также пояснили, что все ранее выпущенные банкноты номиналом 20 тысяч тенге (2015 и 2021 года выпуска) остаются в обращении наряду с банкнотами нового дизайна. Все они обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.