Закупить юрты почти по 7 миллионов тенге за единицу планировали актауские чиновники. Всего в их планах было приобрести 12 юрт. Однако сделать это им помешали прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В надзорном органе отреагировали на волнения в социальных сетях, вызванными суммой, выделенной на покупку юрт. За 12 единиц сотрудники акимата планировали заплатить 81 миллион тенге. Сотрудники надзорного органа провели свой анализ и выявили, что подобный товар можно приобрести за 1,5-2 миллиона тенге.

"На рассмотрение нашего представления у сотрудников акимата есть месяц, по истечении которого они обязаны письменно предоставить нам ответ, какие меры приняли в отношении тех, кто определил данную сумму. Действия будут рассматривать на дисциплинарной комиссии. Другими словами, уже руководство города решит, какое наказание будет назначено ответственным", - сообщил прокурор по защитеобщественных интересов прокуратуры Актау Альберт Есмурзаев.