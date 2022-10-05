Купить уголь онлайн теперь могут и алматинцы

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С пятого октября жители ещё одного региона, Алматы, могут заказывать уголь через банковское приложение. Ранее пилотный проект Правительства заработал в Костанайской области, а до конца недели к нему присоединится Павлодарский регион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Чтобы приобрести уголь необходимо в банковском приложении Halyk Homebank в разделе Halyk Market выбрать точку продажи, необходимую марку и объём угля, произвести за него онлайн-оплату либо оформить покупку товара в рассрочку от трёх до шести месяцев", — говорится в сообщении министерства.

Покупка онлайн позволяет заказывать твёрдое топливо прямо с угольного тупика и без очередей, что может заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону. В МИИР отметили, что аналогичную услугу запустят и в других регионах.

По словам заместителя председателя комитета индустриального развития МИИР РК Турара Жолмагамбетова, в случае несоответствия качества угля, купленного онлайн, потребители смогут вернуть его обратно. Также жители смогут заказать уголь по телефону и забрать его после личной проверки качества загружаемого угля в удобное для себя время.

"Если же уголь оказался некачественным, вы можете вернуть его. Это уже ответственность региональных угольных операторов, в том числе угольных разрезов", — подчеркнул Жолмагамбетов.

В МИИР отметили, что министерство совместно с акиматами регионов держит на особом контроле вопросы поставки и распределения угля.

За январь-август 2022 года в стране добыто свыше 73 миллионов тонн угля, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, цены сохранены на уровне прошлого года. Для недопущения роста цен в местах продаж приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом на шесть месяцев.