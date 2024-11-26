Купить продукты со скидкой смогут на выходных жители Астаны

30 ноября и 1 декабря в Астане будет проходить городская сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Торговлю развернут в ТРЦ "Koktal" по адресу: проспект Тлендиева, 12а. Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00.

Посетители смогут приобрести свежие продукты (овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные изделия, соки, варенье и многое другое) от местных фермеров и производителей из Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.