Купить продукты со скидкой смогут астанчане 22 и 23 февраля
Ярмарку проведут в ТРЦ Koktal.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
94Фото: акимат Астаны
В Астане 22 и 23 февраля будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 22:00 в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Тлендиева, 12а.