Купить криптовалюту за фальшивые доллары пытался мужчина в Алматы

Фото: polisia.kz

Фальшивыми купюрами при покупке криптовалюты пытался расплатиться мужчина в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время проведения сделки продавец перечислил на криптокошелек мошенник электронные деньги и получил за них поддельные купюры на 100 тысяч долларов.

"Однако "покупатель" получение криптовалюты не подтвердил и пытался обвинить продавца в обмане. Оказалось, что это часть заранее придуманной аферы. Подозреваемого задержали. Как оказалось, задержанный не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по покупке виртуальных денег, поэтому принёс на встречу фальшивые долларовые купюры", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По данному факту следователи зарегистрировали уголовное дело по статье 190 части 4 УК РК - "Мошенничество".

В полиции отметили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиски возможных соучастников преступления.