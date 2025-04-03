В области Улытау завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Отдела ЖКХ города Сатпаев и других лиц, обвиняемых в хищении бюджетных средств в рамках программы переселения, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура области раскрыла факты злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества, связанного с фиктивным выкупом несуществующего здания для государственных нужд, что привело к ущербу более 91 миллиона тенге.

В ходе расследования против подозреваемых были применены различные меры пресечения, а также наложен арест на их имущество. Уголовное дело было направлено в суд 7 марта 2025 года.

Важно отметить, что в соответствии с законодательством, каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.