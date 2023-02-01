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Купил, чтобы жениться: Отец 15-летней девочки озвучил новые подробности
История о том, как парень украл 15-летнюю девушку с целю женитьбы, а ее матери заплатили калым – 600 тысяч тенге, вызвала большой резонанс в соцсетях. Напомним, общественности об этом стало известно после обращения отца девушки в фонд #НЕМОЛЧИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Elitar.kz.
В интервью с журналистами Бауыржан Масимов, отец девушки сообщил – сейчас его бывшая жена говорит, что никакой женитьбы не было, а все произошедшее называет… пранком.
По словам мужчины, о замужестве дочери он узнал из соцсетей, когда увидел на странице дочери ее фото в платке. После развода все решения о судьбе дочери принимала бывшая супруга, говорит мужчина:
"Я отец 15-летней Айым. Когда убедился, что она сбежала замуж, связался с бывшей женой. Наш разговор с нею я записал. Не знаю. Чего ей не хватало. Она продала нашу дочь за 600 тысяч тенге", - считает папа девушки.
По словам мужчины бывшая жена сообщила ему, что взяла калым в размере 600 тысяч тенге. Собрав все доказательства, мужчина пошел в полицию. Но мат девушки все обвинения в свой адрес опровергла и заявила, что случившееся – шутка.
"По новой версии моей бывшей супруги – это был пранк. Об этом она сообщила в полицию Жетысайского района, а полицейские мне. Они мне сказали – так как это был пранк, мы закрываем дело", – говорит Бауыржан Масимов
Тем не менее, по заявлению отца было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста").
"В ходе досудебного расследования по заявлению о похищении выяснилось, что несовершеннолетняя жительница Шымкента была у ранее знакомого человека. Но несмотря на это, мать забрала девочку с Жетысая в город Шымкент. Факты принудительного похищения не подтвердились. Поэтому досудебное расследование продолжается по статье 122 УК РК – Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся соответствующие мероприятия", – сообщили в полиции.
Однако мужчина с такой трактовкой не согласен. Он говорит – за продажу дочери мать должны привлечь к ответственности.
"Я в своем заявлении потребовал, чтобы дело было возбуждено не только по 122-й статье, но и по 125-й ("Похищение человека", – ред). Но они остановились на 122-й. А 125-ю, 128-ю ("Торговля людьми" – ред.) и 140-ю ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" – ред.) даже не рассматривают. Я не понимаю, как работает наша полиция", - добавил Бауыржан Масимов.
Отец заявил, что доведет это дело до конца.
Мать девочки с обвинениями экс-супруга о продаже дочери не согласна:
"Разумный отец так сделал бы для будущего своей дочки?! Если есть какие-то доказательства, пусть пишет жалобу. Все я не буду больше ничего говорить", – ответила мать девушки на вопросы журналистов.
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