Купи права: рекламу в соцсетях прокомментировали в МВД
В Ведомстве напомнили процедуру получения водительских прав.
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В соцсетях вновь появились объявления о продаже водительских прав на любой вид транспорта. Желающим сесть за руль обещают легально оформить документы за 2-3 дня без сдачи экзамена. Возможность прокомментировали в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
"В социальных сетях распространяется мошенническая информация о содействии в получении водительских удостоверений за вознаграждение, что является незаконным и несёт за собой уголовную ответственность. В основном мошенники просят предоплату и после неё исчезают без следа. МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно. При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию", — отметили в ведомстве.
В МВД РК напомнили процедуру получения водительских прав:
- пройти обязательное обучение в автошколе, по окончании которого выдаётся свидетельство об окончании курсов для соответствующей категории водительского удостоверения;
- обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по той категории, на которую вы обучались. Для этого потребуется предоставить следующие документы: удостоверение личности, свидетельство об окончании курсов автошколы, медицинскую справку, а также квитанцию об оплате государственной пошлины за изготовление водительского удостоверения.
После успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортным средством.
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