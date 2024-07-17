  • 17 Июля, 18:16
  • BAIGENEWS

Купание в запрещённых местах стоило жителям столицы 629 тысяч тенге

Сегодня, 17:41
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gov.kz Сегодня, 17:41
Сегодня, 17:41
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Фото: gov.kz

Лето перевалило за свою половину, как и купальный сезон. К сожалению, за это время в Казахстане утонули уже 85 человек, в том числе 35 детей. О последней трагедии стало известно накануне: три девочки погибли в Урале. Корреспондент BaigeNews.kz обратился к спасателям и узнал, как должен быть оборудован пляж для купания? Почему нельзя плавать в неположенных местах? И где можно окунуться в Есиль в летний зной? 

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