Купание в запрещённых местах стоило жителям столицы 629 тысяч тенге

Лето перевалило за свою половину, как и купальный сезон. К сожалению, за это время в Казахстане утонули уже 85 человек, в том числе 35 детей. О последней трагедии стало известно накануне: три девочки погибли в Урале. Корреспондент BaigeNews.kz обратился к спасателям и узнал, как должен быть оборудован пляж для купания? Почему нельзя плавать в неположенных местах? И где можно окунуться в Есиль в летний зной?