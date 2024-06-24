Купальный сезон в Атырау перенесли на неопределенный срок
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Уровень воды в реке Жайык еще не опустился до критической отметки. В связи с этим, открытия купального сезона в июня не будет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Как рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бахыт Абланов, в связи высоким уровнем воды в реке Жайык, открытие купального сезона в Атырау перенесли на неопределенный срок.
В прошлом году решением акимата Атырауской области было определено 46 мест для купания, из которых было открыто лишь шесть - в Индерском и Жылыойском районах, а также городе Атырау.
“В этом году открытие купального сезона перенесено на неопределенный период. После того, как уровень воды в реке Жайык опустится, будет организована очистка дна реки и территории пляжей от бытового мусора. В настоящее время купание в открытых водоемах и разливах строго запрещено”, - рассказал Бахыт Абланов.
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