Советник Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья вошла в мировой топ женщин-ученых за вклад в развитие вакцинации, передаёт BaigeNews.kz.

"Кунсулу Закарья - уважаемая исследовательница и дальновидная основательница вакцины против COVID QazVac, демонстрирующая ее выдающийся вклад в глобальные инициативы в области здравоохранения в борьбе с пандемией", - пишет techcollectivesea.

"QazCovid-in", торговое наименование "QazVac" (КазВак, КазКовид-ин) — инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Вакцина QazVac представляет собой инактивированную вакцину. Попадая в организм, он будет реагировать выработкой защитных антител. В случае встречи с диким циркулирующим во внешней среде вирусом организм будет готов атаковать многочисленными антителами.