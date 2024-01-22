Создатель вакцины QazVac стала советником Главы государства
Сегодня, 18:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
171Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Кунсулу Закарья своим советником, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Она создатель вакцины QazVac.
Ранее занимала должности генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и президента Национальной академии наук РК.
Самое читаемое
- Дана Нуржигит оставила трогательное послание бывшему мужу после его смерти
- После дуэта с Меладзе Баян Алагузова пригрозила продать пиджак Кайрата Нуртаса
- Боксёр из Казахстана одолел "Бомбардировщика"
- Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии
- Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус