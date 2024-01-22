Создатель вакцины QazVac стала советником Главы государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Кунсулу Закарья своим советником, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте Акорды.