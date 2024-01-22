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Создатель вакцины QazVac стала советником Главы государства

Сегодня, 18:34
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gov.kz Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Кунсулу Закарья своим советником, передаёт BaigeNews.kz

"Распоряжением главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кунсулу Закарья родилась 2 июля 1967 года в Карагандинской области. Она создатель вакцины QazVac.

Ранее занимала должности генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности и президента Национальной академии наук РК.

 

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