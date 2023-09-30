Кункабаев побывал в нокдауне и обесечил себе медаль Азиады-2023

Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал на летних Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов соперником Кункабаева стал выступающий за Бахрейн уроженец РФ Данис Латыпов. По итогам противостояния уверенную победу со счетом 5:0 одержал казахстанский спортсмен, при этом в третьем раунде рефери отсчитал Кункабаеву нокдаун. Таким образом, Камшыбек продолжит борьбу за медали в полуфинале и как минимум получит "бронзу".

Напомним, что накануне первую медаль в боксе для Казахстана гарантировал Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Ранее сегодня в женском турнире Жайна Шекербекова (54 кг) не смогла выйти в полуфинал, уступив индийской спортсменке Прити.