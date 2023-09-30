Кункабаев побывал в нокдауне и обесечил себе медаль Азиады-2023
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал на летних Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов соперником Кункабаева стал выступающий за Бахрейн уроженец РФ Данис Латыпов. По итогам противостояния уверенную победу со счетом 5:0 одержал казахстанский спортсмен, при этом в третьем раунде рефери отсчитал Кункабаеву нокдаун. Таким образом, Камшыбек продолжит борьбу за медали в полуфинале и как минимум получит "бронзу".
Напомним, что накануне первую медаль в боксе для Казахстана гарантировал Сагындык Тогамбай (до 92 кг).
Ранее сегодня в женском турнире Жайна Шекербекова (54 кг) не смогла выйти в полуфинал, уступив индийской спортсменке Прити.
Самое читаемое
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид
- Иностранный инвестор построит горно-обогатительный комбинат в ВКО за 500 млн долларов
- Чуть не побили мировой рекорд: Асем Орынбай и Эдуард Ещенко рассказали о победе на Азиаде
- Уйдут в тень или закроются: Почему бизнес против повышения НДС