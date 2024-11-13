"Кумар не должен был умирать": приговор за убийство полицейского огласили в Костанае

В Костанае огласили приговор по делу об убийстве полицейского, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Безработный житель Костанайской области Виктор Сербокрыл обвинялся в жестоком убийстве районного полицейского Кумара Шойтасова с частичной ампутацией головы. Костанайский суд признал в его действиях опасный рецидив и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Оглашение приговора прошло при полном зале, в суд пришли родственники Кумара Шойтасова, а подсудимого Виктора Сербокрыла сопровождали четверо полицейских.

"Подсудимого признать виновным и назначить ему по статье 99 часть 2 пункты 2-5 (Убийство лица, связанное с его профессиональной деятельностью, совершённое с особой жестокостью) пожизненное лишение свободы. По статье 188 часть 1 (Кража) - два года лишения свободы. Путём поглощения наименьшего срока наибольшим окончательно назначить Сербокрылу пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии чрезвычайной безопасности", – зачитала приговор судья Ляззат Мухамеджанова.

Судья также удовлетворила гражданские иски родственников потерпевшего на общую сумму 10 млн тенге. При разъяснении приговора судья отметила, что должных выводов для себя подсудимый не сделал ещё во время первого срока, который он отсидел за кражу сотового телефона. По этому сроку он освободился условно-досрочно, не отбыв больше 10 месяцев и почти сразу же совершил убийство полицейского. Два года по статье о краже Сербокрыл получил в связи с тем, что, убив Шойтасова, вынес из его дома продукты и вещи.

"В действиях подсудимого усматривается рецидив, он опасен для окружающих. Во время судебного процесса не раскаялся. И настаивал на том, что убивать не хотел и умысла не было. Но его слова не нашли подтверждения в материалах дела", – прокомментировала приговор судья.

Она также пояснила, что подсудимый вправе обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Подсудимый выслушал приговор спокойно, на вопрос судьи понятен ли он ему, ответил: "Да, понятен". Когда его выводили из зала суда полицейские, родственники убитого кричали вслед: "Умрёшь в тюрьме и похоронить будет некому". Позже у матери погибшего случилась истерика, она сильно плакала и кричала в суде: "Кумар не должен был умирать! А этот даже не извинился ни разу за всё время суда!"

Все родственники потерпевшего плакали практически на каждом судебном заседании, а в прениях, которые прошли неделей раньше, не сдержала слезы даже государственный обвинитель Марьям Сулейменова. Именно она во время судебного процесса попросила суд переквалифицировать Сербокрылу статью с убийства на убийство с особой жестокостью. Она же просила назначить подсудимому пожизненное лишение свободы, пояснив, что он планировал месть полицейским, когда ещё отбывал первый срок за кражу. И доказывала суду, что подсудимый представляет опасность не только для полицейских, но и для всего общества.

Согласно материалам дела, Виктор Сербокрыл условно-досрочно освободился в мае этого года и вернулся в районный центр Узунколь Костанайской области. Первый срок он получил за кражу сотового телефона, которую категорически не признавал. Но его вину доказали, взяв у него отпечатки пальцев. Криминалистом, который снимал отпечатки, как раз был позже убитый им Кумар Шойтасов.

Согласно выводам обвинения, мстить Сербокрыл собирался не только Шойтасову, а всем полицейским, которые участвовали в деле о краже. В прениях прокурор показала в суде и попросила приобщить к материалам дела листы бумаги, на которых были написаны имена четверых полицейских, а напротив каждого было указано - "зарежу". Напротив фамилии Шойтасов значилось - "Зарежу, гусь". О том, что подсудимый планировал мстить не только Шойтасову, свидетельствует тот факт, что, освободившись, он сначала пошёл в дом к участковому района Заскалько, но того не оказалось дома. Тогда он проник в дом к криминалисту, где убил его с особой жестокостью.

В прениях прокурор также привела в качестве доказательства слова сокамерников подсудимого в СИЗО. По их словам, Виктор Сербокрыл хвастался им, что убил полицейского и перерезал ему горло. Называл это "уважаемой статьей" и говорил, что на этом не остановится, а продолжит мстить всем представителям полиции.

Сам подсудимый утверждал, что говорил о мести со зла, а пошёл к Шойтасову сразу после освобождения, потому что перед тем, как его посадили за кражу, отдал криминалисту на хранение редкую монету 1935 года выпуска с надписью "Пролетарии всех стран, объединяйтесь!". Выйдя из колонии, он хотел забрать монету у криминалиста и продать, потому что жить ему было не на что. Как объяснял Сербокрыл, отдавал монету на хранение именно Шойтасову, потому что они с ним очень хорошо общались, даже иногда выпивали вместе, а их жёны дружили. И вообще шёл к полицейскому просто поговорить, а не убивать. Почему в итоге убил, да ещё и почти отрезал голову, в суде он так и не смог пояснить.

"Все слова подсудимого о монете и о дружбе с полицейским не нашли подтверждения в суде, – прокомментировала после приговора прокурор. – Подсудимый не дружил с криминалистом и не выпивал вместе. Всё это он придумал и шёл специально его убивать".

Родственники погибшего сразу отмели версию о монете, так как полицейский никогда их не собирал.

Как отметила судья, отбывать наказание Виктор Сербокрыл будет в колонии чрезвычайной безопасности под названием "Черный беркут" в Житикаринском районе Костанайской области. В этой колонии отбывают наказание Владислав Челах, который признан виновным в убийстве 15 человек на пограничном посту "Арканкерген", Руслан Кулекбаев, которого прозвали "алматинским стрелком" и который расстрелял 10 человек в Алматы. Год назад в этой колонии оказался и Сайдолим Гаийбназаров, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку в Туркестанской области, ему также назначили химическую кастрацию.

"Черный беркут" – единственная колония в Казахстане, где осуждённые за самые тяжкие преступления отбывают пожизненный срок.

Адвокат подсудимого Пётр Слепченко сообщил, что, скорее всего, подсудимый будут подавать апелляцию на приговор суда. Но срок уже вряд ли изменят.