Культурный центр Китая открыли в Астане

Сегодня, 12:50

Сегодня, 12:50

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Открытие центра состоялось в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.

Церемонию провела Министр культуры и информации Аида Балаева

Ранее отмечалось, что в центре будут проводить культурные, гуманитарные мероприятия.