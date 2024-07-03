Культурный центр Китая открыли в Астане
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
47Фото: svs-gru.ru
Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Открытие центра состоялось в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.
Церемонию провела Министр культуры и информации Аида Балаева
Ранее отмечалось, что в центре будут проводить культурные, гуманитарные мероприятия.