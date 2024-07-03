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Культурный центр Китая открыли в Астане

Сегодня, 12:50
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svs-gru.ru Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
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Фото: svs-gru.ru

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела церемонию открытия культурного центра Китая в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Открытие центра состоялось в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан.

Церемонию провела Министр культуры и информации Аида Балаева

Ранее отмечалось, что в центре будут проводить культурные, гуманитарные мероприятия.

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