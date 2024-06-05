Культурный центр Казахстана откроют в Китае

В Китае появится культурный центр Казахстана. Он откроется в рамках соглашения между правительствами двух стран о взаимном учреждении культурных центров, которое ратифицировал Мажилис, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение разработано в рамках договорённости глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане, сообщила министр культуры и информации Аида Балаева на заседании Мажилиса.

"Как вы знаете, в рамках политики президента, основанной на дружбе и сотрудничестве с КНР, в настоящее время реализуется ряд важных инициатив. В их числе является решение о взаимном учреждений культурных центров в Астане и Пекине. Это будет очень крупный проект. Создана концепция этого центра, определено его содержание. А именно - многофункциональный зал для кинопоказов и концертных выступлений, площадка, коворкинг- центр со специальным пространством для образовательных групп, тренингов и творческих встреч, экспозиционная мультимедийная площадка для проведения выставок", - сказала Аида Балаева.

Создание таких центров придаст импульс укреплению культурного взаимодействия, добавила министр.