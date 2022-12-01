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Культурный отдых стал дороже для казахстанцев
Цены на культурные мероприятия подскочили сразу на 14% в год
В том числе услуги кинотеатров подорожали на 10%, услуги театров — сразу на 27%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
За первое полугодие текущего года объём услуг, оказанных в области творчества, искусства и развлечений, составил в РК 27,1 млрд тт — на 24,4% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объём услуг в секторе наблюдался в столице: 7,4 млрд тг, плюс 27,7% за год. На втором месте оказался Алматы: 5,9 млрд тг, плюс 14,3%. В тройку лидеров также вошла Карагандинская область: 1,8 млрд тг. Наименьший объём услуг пришёлся на Алматинскую область: всего 81,6 млн тг.
Наибольший объём услуг в секторе оказали театры: 13,6 млрд тг за первое полугодие текущего года — на 25,6% больше, чем годом ранее.
В тройку самых востребованных услуг также попали концертная деятельность (8,6 млрд тг, плюс 37,4% за год) и художественное и литературное творчество (1,7 млрд тг, минус 30,4% за год).
Цены на услуги в области культурных мероприятий по итогам октября текущего года выросли на 14% за год. В том числе услуги кинотеатров подорожали на 10,1%, а услуги ставших популярными у казахстанцев театров — сразу на 26,5%.
В региональном разрезе рост цен на всевозможные культурные мероприятия сильнее всего ощутили жители Акмолинской области: плюс 36,8% за год. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 27,4%) и Атырауская (плюс 26,6%) области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Шымкенте: на 3,9%.
Услуги кинотеатров заметнее всего подорожали в Акмолинской области: на 50% за год. Наименьшее удорожание было отмечено в Кызылординской области: на 0,2%. В Мангистауской области цены остались на уровне прошлого года, в Шымкенте — снизились на 2,8%.
Услуги театров, в свою очередь, подорожали сразу вдвое в Туркестанской области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматы, но это всё ещё ощутимые 6,5%. В пяти областях — Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Абайской и Северо-Казахстанской — цены остались на уровне прошлого года. В Восточно-Казахстанской области услуги театров подешевели сразу на 20%.
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