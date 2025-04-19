Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в рамках официального визита в Армению провела встречу с президентом страны Ваагном Хачатуряном, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на агентство Аrmenpress.

Как сообщили в аппарате президента Армении, глава государства тепло поприветствовал казахстанскую делегацию, отметив важность культурных обменов для укрепления двусторонних отношений. Он подчеркнул, что "культура как проявление духовной идентичности играет ключевую роль в сближении народов и формировании атмосферы доверия".

Аида Балаева поблагодарила армянскую сторону за тёплый приём и высоко оценила возможность представить казахскую культуру в Армении.

"Такие мероприятия укрепляют взаимопонимание и взаимное признание между народами. Культурный диалог — это прочная основа для долгосрочного сотрудничества", — отметила министр.

Балаева также передала поздравления народу Армении от имени казахстанской делегации по случаю наступающего христианского праздника Пасхи, пожелав мира и благополучия.

Во время встречи стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в культурной сфере и смежных направлениях. Особое внимание было уделено значению культурных проектов как эффективного инструмента народной дипломатии.

"Самый короткий и надёжный путь для сближения народов — представить себя через культуру. Именно культура несёт в себе язык ценностей, мышления и исторической памяти", — отметили участники встречи.

Напомним, в Ереване стартовали Дни культуры Казахстана в Армении. В рамках этого события министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян. Стороны договорились о взаимном переводе книг. Кроме того, в Ереване торжественно открыли Парк имени Абая.