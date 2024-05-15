Кульсаринские школьники отдыхают в учебно-оздоровительном лагере

При поддержке Министерства просвещения РК в Жылыойском районе дети пострадавших от паводка семей отдыхают в учебно-оздоровительном лагере "Балдаурен". Всего на 20 дней в лагерь отдыха отправились 146 школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"В настоящее время учащиеся отдыхают, но вместе с тем продолжают обучение в Туркестане, Балхаше, Щучинске и Боровом. В июне планируется направить еще 35 учащихся в упомянутые места отдыха", - говорит и. о. руководителя отдела образования Жылыойского района Гульжансара Каликызы.

Также в целях оказания внимания и заботы детям семей, эвакуированных и пострадавших от наводнения, оставшиеся учащиеся будут отправлены в учебно-оздоровительный лагерь. Отметим, что в июне откроются летние каникулярные и трудовые лагеря для школьников.