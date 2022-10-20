Кулибаева переизбрали в состав исполнительного комитета АНОК

Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева переизбрали в состав Исполнительного комитета Ассоциации НОК до 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.



Кандидатура представлена Олимпийским советом Азии (ОСА) в качестве представителя континента. Кулибаев является вице-президентом ОСА с 2015 года, действующим членом комиссии Международного Олимпийского комитета по связям с общественностью и социальному развитию через спорт.

В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах назначил Кулибаева в комиссию МОК “Олимпизм 365”, которая займется мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития.

Исполнительный комитет АНОК является руководящим органом ассоциации. В его состав входят 32 представителя НОКов, президент АНОК, старший вице-президент АНОК, генеральный секретарь организации и наиболее активные деятели всемирного Олимпийского движения, избираемых сроком на четыре года.