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  • Кулибаева переизбрали в состав исполнительного комитета АНОК
olympic.kz Сегодня, 19:39
121
Фото: olympic.kz

Кулибаева переизбрали в состав исполнительного комитета АНОК

Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева переизбрали в состав Исполнительного комитета Ассоциации НОК до 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Кандидатура представлена Олимпийским советом Азии (ОСА) в качестве представителя континента. Кулибаев является вице-президентом ОСА с 2015 года, действующим членом комиссии Международного Олимпийского комитета по связям с общественностью и социальному развитию через спорт.

В сентябре 2022 года президент МОК Томас Бах назначил Кулибаева в комиссию МОК “Олимпизм 365”, которая займется мероприятиями по усилению роли спорта как важного фактора достижения целей ООН в области устойчивого развития.

Исполнительный комитет АНОК является руководящим органом ассоциации. В его состав входят 32 представителя НОКов, президент АНОК, старший вице-президент АНОК, генеральный секретарь организации и наиболее активные деятели всемирного Олимпийского движения, избираемых сроком на четыре года.

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#спорт #Тимур Кулибаев #НОК РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:39
121
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