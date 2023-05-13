Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области

Фото: primeminister.kz

Во время поездки в Павлодарскую область заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов встретился с жителями Экибастуза и потенциальными участниками программы "Ауыл аманаты" в Аксуском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Для жителей Экибастуза наиболее актуальным остаётся ремонт тепловых сетей, который полным ходомидёт в городе, а также обслуживание многоквартирных домов. Важными для горожан являются вопросы строительства и ремонта школ, организации досуга школьников и молодежи.

"По поручению Президента в республике принята Концепция государственной молодёжной политики до 2029 года, на основе которой в регионах разрабатываются собственные программы, предусматривающие решение главных проблем молодых людей: жильё, трудоустройство, обучение и повышение квалификации, досуг. Одним из важных направлений является формирование здорового образа жизни. В регионе недостаточно спортивных объектов, и этот вопрос находится на контроле Правительства, так как от него зависит здоровье граждан. Решать его необходимо не только за счет бюджетных средств, но и привлекать бизнес на условиях государственно-частного партнерства", — отметил Алтай Кульгинов.

Кроме того, есть дефицит объектов дополнительного образования. Например, в Экибастузе только 26 процентов детей имеют возможность посещать кружки. Для решения этого актуального для всех регионов вопроса в Казахстане планируется построить 100 крупных центров для развития творческого и интеллектуального потенциала и 50 детских оздоровительных лагерей.

В Экибастузе в 2024 году планируется начать строительство нового Центра инновационного творчества, место под который уже определено. Жители города также подняли тему состояния городского родильного дома. Он был построен в конце 80-х годов, поэтому требует капитального ремонта и оснащения новым оборудованием.

По словам вице-премьера, в стране планируется построить 13 перинатальных центров. Однако пока они будут завершены пройдет несколько лет, поэтому необходимо оснащать оборудованием уже имеющиеся медицинские объекты.

"По программе Модернизации сельского здравоохранения планируется построить 600 медобъектов и провести укрупнение 32 межрайонных больниц. Цель этого масштабного проекта — сделать медицину более доступной и качественной для сельчан, которые сегодня вынуждены ехать за помощью в районные и областные центры", — отметил он.

О реализации программы "Ауыл аманаты" Алтай Кульгинов рассказал во время встречи с жителями Аксуского района Павлодарской области. Участники встречи смогли задать свои вопросы об условиях программы.

"Основная цель "Ауыл аманаты" – повышение доходов населения и поддержка сельхозтоваропроизводителей. Для реализации программы в 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 миллиардов тенге, запланирована выдача 17 тысяч микрокредитов. В Павлодарской области на "Ауыл аманаты" предусмотрено 1,5 миллиардов тенге, что посредством предоставления льготных кредитов позволит создать более 300 частных крестьянских хозяйств", — подчеркнул заместитель премьера.

Жители сел могут оформить кредит через региональную социально-предпринимательскую корпорацию. Если же создать кооперативы, то есть возможность приобрести сельскохозяйственную технику в лизинг, половину стоимости которой будет субсидировать государство. Сумма заёмных средств при этом значительно возрастет. Главным результатом программы должно стать решение проблемы занятости на селе.