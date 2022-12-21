Кульгинов рассказал о концепции развития креативных индустрий в Казахстане

В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.

"В современном мире в условиях масштабных изменений креативность и способность людей находят нестандартные творческие способы достижения целей в развитых странах мира. Креативные индустрии уже давно динамично развиваются и получают поддержку со стороны государства. В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Одной из задач которой является обеспечение занятости креативной и образованной части молодёжи через появление новых крупных отечественных высокотехнологичных компаний и создание рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства. Это позволяет заложить основу поступательному и планомерному развитию креативные индустрий в Казахстане в качестве нового и перспективного роста", - сказал он в своем выступлении.

По его словам, именно креативные индустрии сегодня в мире выступают в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей и новых материальных благ и важных для страны экономических преимуществ. В целом креативные индустрии — это превращение результатов изобретательности и творчества в бизнес, экспорт за границу и получение дохода. В Казахстане уже принята нормативно-правовая база и уже заложен фундамент системного развития креативных индустрий.

Вице-премьер также сообщил о перспективах развития Креативных индустрий в РК. Он отметил, что именно наличие потенциала, создание добавленной стоимости рабочих мест преимущественно для творческой молодёжи наряду с запросом на создание культурных центров и современных пространств обуславливают важность сектора креативных индустрий для дальнейшего развития страны.

Креативный сектор обладает значительным потенциалом в развитии несырьевого экспорта, обеспечения занятости, повышении доходов населения. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5 процентов до 2025 года.

Креативные индустрии также играют роль как элемент социального трансформации. В частности, такой подход позволяет акцентировать внимание на направлениях, которые уже продемонстрировали очевидную способность создавать коммерческий экспортный продукт. Кульгинов считает очевидным тот факт, что Центрально-Азиатский регион обладает существенным потенциалом для развития креативных индустрий.