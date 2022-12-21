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Кульгинов рассказал о концепции развития креативных индустрий в Казахстане Вчера, 12:49
171
Вчера, 12:49
171

Кульгинов рассказал о концепции развития креативных индустрий в Казахстане

В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz

"В современном мире в условиях масштабных изменений креативность и способность людей находят нестандартные творческие способы достижения целей в развитых странах мира. Креативные индустрии уже давно динамично развиваются и получают поддержку со стороны государства. В Казахстане принята концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Одной из задач которой является обеспечение занятости креативной и образованной части молодёжи через появление новых крупных отечественных высокотехнологичных компаний и создание рабочих мест за счет развития технологического и венчурного предпринимательства. Это позволяет заложить основу поступательному и планомерному развитию креативные индустрий в Казахстане в качестве нового и перспективного роста", - сказал он в своем выступлении. 

По его словам, именно креативные индустрии сегодня в мире выступают в качестве основного источника новых технологий, новых отраслей и новых материальных благ и важных для страны экономических преимуществ. В целом креативные индустрии — это превращение результатов изобретательности и творчества в бизнес, экспорт за границу и получение дохода. В Казахстане уже принята нормативно-правовая база и уже заложен фундамент системного развития креативных индустрий.

Вице-премьер также сообщил о перспективах развития Креативных индустрий в РК. Он отметил, что именно наличие потенциала, создание добавленной стоимости рабочих мест преимущественно для творческой молодёжи наряду с запросом на создание культурных центров и современных пространств обуславливают важность сектора креативных индустрий для дальнейшего развития страны.

Креативный сектор обладает значительным потенциалом в развитии несырьевого экспорта, обеспечения занятости, повышении доходов населения. Перед нами стоит задача по увеличению вклада креативных индустрий в экономику страны до 5 процентов до 2025 года.

Креативные индустрии также играют роль как элемент социального трансформации. В частности, такой подход позволяет акцентировать внимание на направлениях, которые уже продемонстрировали очевидную способность создавать коммерческий экспортный продукт. Кульгинов считает очевидным тот факт, что Центрально-Азиатский регион обладает существенным потенциалом для развития креативных индустрий.

"Что же объединяет страны ЦА в развитии креативных индустрий? Полагаем, что ответ очевиден. Первое - наше общее историческое прошлое и ценности, и культурно-языковая близость. Второе - какие совместные стратегии наиболее эффективны? Все страны могут поделиться опытом и на основе успешных практик сообща мы сможем решать поставленные задачи. Третье - как с помощью креативных индустрий повысить узнаваемость стран ЦА? Как общими усилиями увеличить долю экспорта креативных индустрий? Мы должны чётко понимать, что полноценный выход на мировой рынок креативных индустрий может быть осуществлён только при совместных усилиях. Ведь узнаваемость нашего региона в наших собственных руках", - считает он.

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#Алтай Кульгинов #медиафорум
Артём Волков Журналист
Вчера, 12:49
171
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