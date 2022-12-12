Кульгинов похвастался своими достижениями на посту акима столицы

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Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов, до недавнего времени занимавший должность акима Астаны, прокомментировал итоги своей работы в должности градоначальника, передаёт BaigeNews.kz.

"Я еще раз хочу сказать, что это не работа одного человека, акима. Это большая коллективная работа. Во-первых, много сделано. Например, газификация. Мы снизили сжигание угля свыше 100 тысяч тонн в частном секторе, на 70% газифицировано в Сарыаркинском районе, в Алматинском – свыше 65%. Сейчас идет газификация Байконурского района, Есильского района. Это очень важно для экологии столицы. Решены проблемы дольщиков, очень много было - свыше 16 тысяч семей дольщиков, а сейчас осталось порядка двух тысяч", - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, Алтай Кульгинов отметил, что в столице удалось отчасти решить проблему окраин и благоустройства домов.

"Мы свыше 900 дворов и общественных пространств отремонтировали, новые мосты открыты. Второй мост по Тауелсиздик строится", - добавил он.

По его словам, пост в правительстве он воспринимает как новый этап в карьере и ответственность.