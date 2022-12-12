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zakon.kz Сегодня, 14:47
295
Сегодня, 14:47
295
Фото: zakon.kz

Кульгинов похвастался своими достижениями на посту акима столицы

Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов, до недавнего времени занимавший должность акима Астаны, прокомментировал итоги своей работы в должности градоначальника, передаёт BaigeNews.kz

"Я еще раз хочу сказать, что это не работа одного человека, акима. Это большая коллективная работа. Во-первых, много сделано. Например, газификация. Мы снизили сжигание угля свыше 100 тысяч тонн в частном секторе, на 70% газифицировано в Сарыаркинском районе, в Алматинском – свыше 65%. Сейчас идет газификация Байконурского района, Есильского района. Это очень важно для экологии столицы. Решены проблемы дольщиков, очень много было - свыше 16 тысяч семей дольщиков, а сейчас осталось порядка двух тысяч", - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов. 

Кроме того, Алтай Кульгинов отметил, что в столице удалось отчасти решить проблему окраин и благоустройства домов.

"Мы свыше 900 дворов и общественных пространств отремонтировали, новые мосты открыты. Второй мост по Тауелсиздик строится", - добавил он. 

По его словам, пост в правительстве он воспринимает как новый этап в карьере и ответственность. 

"В правительстве ту работу, которую я проделал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем заниматься со всеми регионами. Я испытываю только большую ответственность", - заключил Алтай Кульгинов.

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#Астана #Алтай Кульгинов #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:47
295
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