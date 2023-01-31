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dom.kz Сегодня, 11:51
256
Сегодня, 11:51
256
Фото: dom.kz

Кульгинов поблагодарил сотрудников столичного ЖКХ за тяжёлую работу

Журналисты попросили заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова оценить, как изменилась Астана, после того, как он ушёл с поста акима города, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не могу оценивать своих коллег, это нужно спрашивать у жителей города. Вы знаете, я одно скажу, надо ценить труд коммунальных работников. Они днём и ночью работают. Я очень благодарен им, нашим работникам предприятий, которые несмотря на холод, жару, просто работают. Надо просто благодарить ценить и помогать, я думаю", — сказал Алтай Кульгинов в кулуарах заседания правительства РК.

Алтай Кульгинов прокомментировал итоги своей работы в должности градоначальника.

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#Астана #Аким #Алтай Кульгинов
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 11:51
256
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