Куламбаева вышла в финал турнира в Португалии
В паре с россиянкой Юлией Готовко Жибек обыграла испанско-французский дуэт.
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
44Фото: olympic.kz
В Португалии прошли полуфинальные матчи парного разряда турнира ITF W35, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
Казахстанcкая спортсменка Жибек Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России обыграли дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции — 7:5, 6:2.
23 ноября состоится финал турнира.
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