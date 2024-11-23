  • 23 Ноября, 11:00
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Куламбаева вышла в финал турнира в Португалии

В паре с россиянкой Юлией Готовко Жибек обыграла испанско-французский дуэт.

Сегодня, 10:37
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: olympic.kz

В Португалии прошли полуфинальные матчи парного разряда турнира ITF W35, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Казахстанcкая спортсменка Жибек Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России обыграли дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции — 7:5, 6:2.

23 ноября состоится финал турнира. 

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