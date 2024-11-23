Куламбаева вышла в финал турнира в Португалии

В Португалии прошли полуфинальные матчи парного разряда турнира ITF W35, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Казахстанcкая спортсменка Жибек Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России обыграли дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции — 7:5, 6:2.

23 ноября состоится финал турнира.