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Куламбаева выиграла турнир в Португалии

Сегодня, 09:18
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olympic.kz Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Юлией Готовко выиграли турнир ITF в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport +.

Жибек и Юлия обыграли пару: Полина Яценко из России – Ханне Вандевинкель из Бельгии со счётом 6:3, 1:6, 10:4.

Ранее Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России победили дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции.

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