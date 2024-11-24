Куламбаева выиграла турнир в Португалии
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
72Фото: olympic.kz
Казахстанка Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Юлией Готовко выиграли турнир ITF в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport +.
Жибек и Юлия обыграли пару: Полина Яценко из России – Ханне Вандевинкель из Бельгии со счётом 6:3, 1:6, 10:4.
Ранее Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России победили дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции.
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