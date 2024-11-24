Куламбаева выиграла турнир в Португалии

Казахстанка Жибек Куламбаева в паре с россиянкой Юлией Готовко выиграли турнир ITF в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport +.

Жибек и Юлия обыграли пару: Полина Яценко из России – Ханне Вандевинкель из Бельгии со счётом 6:3, 1:6, 10:4.

Ранее Куламбаева в паре с Юлией Готовко из России победили дуэт Андреа Лазаро Гарсия из Испании — Ясмин Мансури из Франции.