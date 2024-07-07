Куламбаева выиграла первый одиночный титул в 2024 году
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
101Фото: ФТК
Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории ITF W15 в сербском городе Куршумлия-Бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанка одолела шведку Лизу Цаар (700-е место) — 2:6, 6:4, 6:2. Таким образом, Жибек завоевала 5-й одиночный титул ITF в карьере.
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