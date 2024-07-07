  • 7 Июля, 19:12
  • BAIGENEWS

Куламбаева выиграла первый одиночный титул в 2024 году

Сегодня, 17:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ФТК Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
101
Фото: ФТК

Жибек Куламбаева стала победительницей турнира категории ITF W15 в сербском городе Куршумлия-Бане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанка одолела шведку Лизу Цаар (700-е место) — 2:6, 6:4, 6:2. Таким образом, Жибек завоевала 5-й одиночный титул ITF в карьере.

Самое читаемое

Наверх