Куламбаева пробилась в полуфинал турнира по теннису в Индии
В 1/2 финала казахстанка выйдет на корт против Буньвяви Тамчайват.
Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
71Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла четверть финальный матч в рамках турнира в Солапуре (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.
"За выход в полуфинал соревнований она билась против Дианы Марцинкевич из Латвии. Куламбаева уверенно одержала победу. Итоговый счёт составил 6:0, 6:4", - рассказали в НОК РК.
В 1/2 финала казахстанка выйдет на корт против Буньвяви Тамчайват.
Напомним, ранее стало известно, что казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии.