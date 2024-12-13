Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла четверть финальный матч в рамках турнира в Солапуре (Индия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

"За выход в полуфинал соревнований она билась против Дианы Марцинкевич из Латвии. Куламбаева уверенно одержала победу. Итоговый счёт составил 6:0, 6:4", - рассказали в НОК РК.

В 1/2 финала казахстанка выйдет на корт против Буньвяви Тамчайват.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанские хоккеистки проиграли команде Словакии.