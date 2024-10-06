Куламбаева победила в турнире ITF в Бразилии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в паре с итальянкой Николь Фосса Уерго выиграли турнир ITF W75 в бразильском Сан Пауло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

В финале Жибек с Николь оказались сильнее пары Элени Христофи из Греции и Авроры Зантедеши из Италии 3:6, 6:2, 10:4.

Ранее Куламбаева сыграла свой первый матч парного разряда на грунтовом турнире в аргентинском городе Пилар. В паре с Николь Фосса Уерго она сыграла против местного дуэта Карла Маркус — Лусиана Мойано и одержала победу в двух сетах.