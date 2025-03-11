В социальных сетях было опубликовано видео, где водители устроили драку прямо на проезжей части. Нарушители понесли наказание, передаёт BaigeNews.kz.

10 марта специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны рассмотрено 2 дела в отношении жителей столицы по факту совершения мелкого хулиганства.

По обстоятельствам дела следует, что мужчины, находясь на проезжей части дороги, осознавая, что находятся в общественном месте, устроили драку, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершили мелкое хулиганство.

В ходе судебного заседания пояснили, что в тот день, при управлении транспортным средством, не смогли поделить дорогу, в связи с чем остановились на проезжей части, где между ними произошел конфликт, который перерос в драку.

Вину в совершении правонарушения признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.

Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются признательными пояснениями, видеозаписью произошедшего события.

Санкция предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Постановлениями суда правонарушители признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и подвергнуты административному взысканию в виде адм.ареста сроком на 10 суток каждый.

Судом мера взыскания назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении.

Постановления не вступили в законную силу.