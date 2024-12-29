Сегодня, 15:21

Сегодня, 15:21

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл квалификацию турнира АТР 250 в австралийском Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

В финале квалификации Кукушкин в двух сетах обыграл австралийца Тристана Скулкейта 6:4, 6:4.

Напомним, казахстанец свой путь в Брисбене начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини.