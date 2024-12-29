Кукушкин вышел в основную сетку АТР 250 в Брисбене
Он обыграл австралийца Тристана Скулкейта.
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
93Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл квалификацию турнира АТР 250 в австралийском Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
В финале квалификации Кукушкин в двух сетах обыграл австралийца Тристана Скулкейта 6:4, 6:4.
Напомним, казахстанец свой путь в Брисбене начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини.
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