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Кукушкин вышел в основную сетку АТР 250 в Брисбене

Он обыграл австралийца Тристана Скулкейта.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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Cameron Spencer/Getty Images Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выиграл квалификацию турнира АТР 250 в австралийском Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

В финале квалификации Кукушкин в двух сетах обыграл австралийца Тристана Скулкейта 6:4, 6:4.

Напомним, казахстанец свой путь в Брисбене начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини.

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