Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии

Фото: ktf.kz

Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал финала турнира серии ATP Challenger в итальянском городе Андрия, передаёт BaigeNews.kz.

В матче второго круга Михаил уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца (264 АТР) со счетом 6:1, 6:3.

За час и 42 минуты игрового времени казахстанец три раза подал навылет и реализовал четыре брейка.

Соперником Кукушкина за выход в полуфинал турнира будет австриец Юрий Родионов.