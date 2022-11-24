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ktf.kz Сегодня, 21:39
67
Сегодня, 21:39
67
Фото: ktf.kz

Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии

Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал финала турнира серии ATP Challenger в итальянском городе Андрия, передаёт BaigeNews.kz.

В матче второго круга Михаил уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца (264 АТР) со счетом 6:1, 6:3.

За час и 42 минуты игрового времени казахстанец три раза подал навылет и реализовал четыре брейка.

Соперником Кукушкина за выход в полуфинал турнира будет австриец Юрий Родионов.

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#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:39
67
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