Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Финляндии

Фото: пресс-службы ФТК

Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий в мировом рейтинге 239-ю строчку, во втором круге турнира в Хельсинки обыграл Евгения Карловского со счётом 6:2, 4:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором сете россиянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Соперник Михаила по четвертьфиналу определится позже в матче между немцем Янником Ханфманом и британцем Райаном Пенистоном.

Другой казахстанец Бейбит Жукаев во втором раунде "Челленджера" в японском Кобе в борьбе уступил 84-й ракетке мира из Австралии Кристоферу О’Коннеллу – 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.