Кукушкин вырвался в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Испании

Казахстанские теннисисты продолжают успешные выступления на международных турнирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" на Тенерифе (Испания). Во втором круге он обыграл болгарина Димитара Кузманова с общим счетом 6:4, 7:5.

Продолжает свою победную серию Дмитрий Попко. Казахстанец во втором круге турнира серии ITF M25 в аргентинском Тукумане победил Педро Ямачкина – 6:1, 6:1. Это уже 17-я подряд победа Попко.



Жибек Куламбаева на турнире серии ITF W35 в Гургаоне (Индия) пробилась в ¼ финала одиночки и в полуфинал парного разряда. В одиночном разряде сегодня 1 марта Жибек предстоит сыграть против представительницы Южной Кореи Кун Ен Ву, а в паре с индуской Анкитой Райна казахстанка сразится с дуэтом Рия Бхатия (Индия)/Митика Одзеки (Япония).