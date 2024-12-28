В австралийском Брисбене стартовал турнир АТР 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+.

Казахстанец Михаил Кукушкин свой путь начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини с двух сетах 6:2, 6:4.

Теперь за право сыграть в основной сетке Михаил сыграет с австралийцем Тристаном Скулкейтом.