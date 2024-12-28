  • 28 Декабря, 11:34
  • BAIGENEWS

Кукушкин стартовал с победы на турнире в Брисбене

Он обыграл аргентинца Андреа Колларини.

Сегодня, 11:24
АВТОР
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sportplustv.kz Сегодня, 11:24
Сегодня, 11:24
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Фото: sportplustv.kz

В австралийском Брисбене стартовал турнир АТР 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+.

Казахстанец Михаил Кукушкин свой путь начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини с двух сетах 6:2, 6:4.

Теперь за право сыграть в основной сетке Михаил сыграет с австралийцем Тристаном Скулкейтом.

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