Кукушкин стартовал с победы на турнире в Брисбене
Он обыграл аргентинца Андреа Колларини.
Сегодня, 11:24
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Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
29Фото: sportplustv.kz
В австралийском Брисбене стартовал турнир АТР 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщает Sport+.
Казахстанец Михаил Кукушкин свой путь начал с квалификации, обыграв аргентинца Андреа Колларини с двух сетах 6:2, 6:4.
Теперь за право сыграть в основной сетке Михаил сыграет с австралийцем Тристаном Скулкейтом.
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