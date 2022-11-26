Кукушкин прорвался в полуфинал "Челленджера" в Италии

Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанец Михаил Кукушкин в четвертьфинале турнира серии "Челленджер" в итальянском Андрие одолел 122-ю ракетку мира из Австрии Юрия Родионова со счётом 6:0, 7:5, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Казахстанской федерации тенниса, игра продлилась 1 час и 30 минут. В активе казахстанца один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта. Счёт в личных встречах оппонентов стал 1:1.

Отметим, что в 2018 году австриец выиграл "Челленджер" в Алматы.

Ранее Михаил Кукушкин уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца.

В полуфинале Кукушкину предстоит сыграть с первой ракеткой соревнования, венгром Мартоном Фучовичем (98 АТР).