open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

пресс-служба ФТК Сегодня, 10:38
39
Сегодня, 10:38
39
Фото: пресс-служба ФТК

Кукушкин прорвался в полуфинал "Челленджера" в Италии

Казахстанец Михаил Кукушкин в четвертьфинале турнира серии "Челленджер" в итальянском Андрие одолел 122-ю ракетку мира из Австрии Юрия Родионова со счётом 6:0, 7:5, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Казахстанской федерации тенниса, игра продлилась 1 час и 30 минут. В активе казахстанца один эйс и четыре реализованных брейк-пойнта. Счёт в личных встречах оппонентов стал 1:1.

Отметим, что в 2018 году австриец выиграл "Челленджер" в Алматы.

Ранее Михаил Кукушкин уверенно обыграл бельгийца Микаэля Гритца.

В полуфинале Кукушкину предстоит сыграть с первой ракеткой соревнования, венгром Мартоном Фучовичем (98 АТР).

 

Чемпионат Мира по футболу в Катаре уже стартовал!

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:38
39
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх