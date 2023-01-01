Лента новостей
- Нефтяная компания в Жанаозене отреагировала на видеообращение рабочих 18:34 159
- Кукушкин начал 2023 год с поражения 18:06 162
- В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей 17:11 328
- "Трамвай безопасности" запустили в Павлодаре 16:37 425
- Трогательным видео спасения котёнка в Жезказгане поделились пожарные 16:05 285
- Новогодняя ёлка сгорела в Кызылорде 15:25 379
- Токаев подписал закон о развитии агломерации 15:06 365
- Три малыша появились на свет в столичном роддоме в новогоднюю ночь 14:38 516
- Иномарка перевернулась недалеко от Талдыкоргана. Погибли два человека 14:06 427
- В английском городе отменили новогодний салют из-за моржа 13:47 433
- Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor tour 13:13 334
- Заблудившихся рыбаков и пастуха искали карагандинские спасатели в новогоднюю ночь 12:49 476
- Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску 12:05 415
- Спас четверых из задымленной многоэтажки: в Павлодаре наградили пожарного 11:48 411
- Коронавирусом за сутки заразились 180 казахстанцев 11:14 480
- Пенсии, зарплаты, интернет. Что изменится для казахстанцев в 2023 году 11:01 823
- Президент поблагодарил работавших в новогоднюю ночь казахстанцев 10:32 494
- Под видом "тайного Санты" могут скрываться мошенники — эксперт 09:42 443
- Неблагоприятные метеоусловия 1 января ожидаются в Костанае 09:04 386
- Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году 08:17 431
- Telegram в 2023 году обгонит WhatsApp по числу скачиваний в Европе - исследование 07:26 429
- Токаев подарил микроавтобус детдому ВКО 06:29 525
- Тимофей Скатов принёс первую победу Казахстану на турнире United Cup 05:58 520
- В Астане в ценовом сговоре подозревают молочных производителей 04:45 771
- Какой будет погода по Казахстану 1 января 03:51 524
- За 2022 год в Казахстане родилось свыше 400 детей 02:38 591
- 2022 год дал нам всем уверенность в своих силах - премьер РК 01:17 623
- Безопасность казахстанцев в ноговоднюю ночь обеспечивают свыше 24 тысяч наших сотрудников - МВД 00:34 476
- "С большой надеждой смотрю в 2023 год". Токаев поздравил казахстанцев 00:05 549
- Вылетевший в Костанай самолёт Fly Arystan вернулся в Алматы. Рейс отменили 31.12.2022 853
- Жителей Земли поздравили с Новым годом из космоса 31.12.2022 459
- Самая сексуальная боксёрша в Казахстане пообещала исполнить два желания своих фанатов 31.12.2022 816
- Жителю Костаная удалось сохранить уникальную коллекцию советских новогодних игрушек 31.12.2022 801
- В Уральске под Новый год арестовали блогера 31.12.2022 1107
- Назван продукт, вызывающий рак. Он есть на новогоднем столе почти у каждого 31.12.2022 35387
- Камеры помогли полицейским вычислить хранившего наркотики жителя Туркестана 31.12.2022 941
- Врачи не рекомендуют заниматься экстремальным спортом после новогодней ночи 31.12.2022 475
- Спас тонущих детей: полицейский-герой из Павлодарской области навестил подопечных 31.12.2022 508
- Илон Маск за год потерял 200 миллиардов долларов 31.12.2022 647
- Смерть пожилой женщины возле торгового центра расследуют в Караганде 31.12.2022 950
- Как уберечь здоровье за новогодним столом, рассказали казахстанские врачи 31.12.2022 497
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 530
- Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI 31.12.2022 690
- Полицейский Дед Мороз исполнил мечту четырёхлетнего мальчика из детдома 31.12.2022 773
- Шавкату Рахмонову в 2023 году предложили топовый бой 31.12.2022 860
- ТОП-5 самых смешных преступлений 2022 года опубликовали столичные полицейские 31.12.2022 694
- Полицейские поделились видео спасения водителя в Семее 31.12.2022 473
- В новогоднюю ночь будут дежурить более трёх тысяч казахстанских спасателей 31.12.2022 511
- Необычное свечение в небе переполошило жителей Уральска 31.12.2022 9932
- Бибисара Асаубаева рассказала, кому посвятила победу в чемпионате мира по блицу 31.12.2022 697
- Президент назначил судей Конституционного Суда РК 31.12.2022 536
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 6271
- Поздравления с Новым годом продолжают поступать в Акорду 31.12.2022 917
- Каким будет январь 2023 года 31.12.2022 728
- Коронавирусом в минувшие сутки заболели 202 казахстанца 31.12.2022 595
- ATP назвала Скатова одним из открытий сезона 31.12.2022 538
- ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле 31.12.2022 721
- В Уральске загорелся архив 31.12.2022 670
- Шавкат Рахмонов получил плохую новость после срыва своего боя в UFC 31.12.2022 5395
- Виновного в разливе нефтепродуктов в степи нашли и оштрафовали в Атырауской области 31.12.2022 670
- Жители Уральска собрали автоёлку из 40 машин 31.12.2022 1181
- В Экибастузе устранили аварию на водопроводе 31.12.2022 760
- В Актобе прощаются с погибшим мальчиком 31.12.2022 2115
- "Мисс Вселенная Казахстан – 2022" Диана Ташимбетова лишилась титула 31.12.2022 29620
- В ресторане в Турции произошел взрыв 31.12.2022 801
- В Экибастузе снова произошла коммунальная авария 30.12.2022 698
- Шокирующие детали о семье убитого в Актобе мальчика рассказали в доме ребёнка 30.12.2022 14097
- Новые функции появились в Telegram 30.12.2022 746
- Благотворители в Астане вовлекали детей в культовые обряды и пропагандировали религиозное превосходство 30.12.2022 809
- Как будет работать общественный транспорт в Алматы с 31 декабря по 3 января 30.12.2022 9989
- Выпускники казахстанских вузов в среднем зарабатывают 155 621 тенге в месяц 30.12.2022 681
- Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам 30.12.2022 794
- Памятник и парк имени Ахмета Байтурсынова открыли в Анкаре 30.12.2022 606
- Строительство общежитий и университетских городков, поддержка инноваций: изменения в сфере образования одобрил Смаилов 30.12.2022 699
- Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау 30.12.2022 2530
- Бибисара Асаубаева защитила титул чемпионки мира по блицу 30.12.2022 920
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 653
- Токаев подписал поправки в некоторые конституционные законы РК 30.12.2022 662
- Кайрату Боранбаеву отказали в переводе под домашний арест 30.12.2022 740
- Токаев подписал закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев 30.12.2022 658
Кукушкин начал 2023 год с поражения
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 188-е место в рейтинге ATP, неудачно начал выступление в новом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Он принял участие в турнире в австралийском Канберре, однако проиграл уже в первом раунде квалификации: в трех сетах он уступил австралийцу Тристану Скулкейту, занимающему 367-е место в рейтинге ATP.
Напомним, последний турнир в прошлом году Михаил Кукушкин провел в итальянской Андрии. Там он дошел до финала, где проиграл швейцарскому теннисисту Леандро Риеди (157-е место) — 6:7, 3:6. По ходу турнира Кукушкин победил чеха Давида Поляка (442-е место) — 6:4, 6:4, бельгийца Майкла Гирца (264-е место) — 6:1, 6:3, австрийца Юрия Родионова (122-е место) — 6:0, 7:5 и венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.
Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!
Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!
-
Trend news
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 530
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 6210
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 2699
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1357
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 854
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3440
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 6191
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 34358
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 40213
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1615
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1425
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1377
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1225
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1042
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2315
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1696
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 110252
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43541
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61721
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1563
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13017
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6988
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1761
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2112
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46147
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25316
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2317
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2415
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20333
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2004
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7900
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47268
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16962
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3434
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5561
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3134
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4272
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5524
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8310
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3906
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46313
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3252
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4095
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10147
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69964
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13570
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6582
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16208
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20204
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6062
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3617
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37374
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4034
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4910
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49234
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9233
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13526
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5385
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56691
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4539
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23004
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11511
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5988
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4599
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7151
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6159
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4937
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4834
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7682
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5301
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39337
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23353
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11638
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8808
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5760
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 32186
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47687
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5828
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 21106
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8560
-
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 653
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 606
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 929
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1116
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1681
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3411
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3456
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3454
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1829
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1750
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1922
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1702
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1810
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2197
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2860
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2644
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3168
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3022
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2930
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3991
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3889
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4237
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4715
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4646
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4876
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4728
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4871
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5534
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5662
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5816
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5922
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5580
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6076
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5774
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5876
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5856
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6019
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6340
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6037
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6270
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6409
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6429
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6607
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7078
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7364
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7176
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7583
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7243
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7287
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7281
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7149
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7582
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7897
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7521
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25861
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7966
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7689
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7719
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12906
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8526
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17321
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15294
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15348
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16092
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14784
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19366
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15954
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17486
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18602
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18035
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15533
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16053
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35324
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17153
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20250
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16140
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17344
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17922
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19425
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17329