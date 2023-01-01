Кукушкин начал 2023 год с поражения

Фото: sports.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 188-е место в рейтинге ATP, неудачно начал выступление в новом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он принял участие в турнире в австралийском Канберре, однако проиграл уже в первом раунде квалификации: в трех сетах он уступил австралийцу Тристану Скулкейту, занимающему 367-е место в рейтинге ATP.

Напомним, последний турнир в прошлом году Михаил Кукушкин провел в итальянской Андрии. Там он дошел до финала, где проиграл швейцарскому теннисисту Леандро Риеди (157-е место) — 6:7, 3:6. По ходу турнира Кукушкин победил чеха Давида Поляка (442-е место) — 6:4, 6:4, бельгийца Майкла Гирца (264-е место) — 6:1, 6:3, австрийца Юрия Родионова (122-е место) — 6:0, 7:5 и венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.