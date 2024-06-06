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Кукушкин и Попко одержали волевые победы на "Челленджерах"

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Кукушкин и Попко одержали волевые победы на "Челленджерах" Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в британском Сурбитоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Казахстанец, занимающий 136-ю строчку в рейтинге ATP, во втором круге обыграл британца Пола Джубба (308 АТР) - 1:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Михаилу будет противостоять другой местный теннисист Билли Харрис.

Дмитрий Попко (244 АТР) успешно стартовал на "Челленджере" в Загребе (Хорватия). В первом круге казахстанец обыграл аргентинца Ренцо Оливо  (274 АТР) со счетом 6:7, 6:2, 7:5. В следующем круге Дмитрий сыграет с хорватом Дино Призмичем.

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