Кукушкин и Попко одержали волевые победы на "Челленджерах"

Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в британском Сурбитоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.



Казахстанец, занимающий 136-ю строчку в рейтинге ATP, во втором круге обыграл британца Пола Джубба (308 АТР) - 1:6, 6:3, 6:2. В четвертьфинале Михаилу будет противостоять другой местный теннисист Билли Харрис.



Дмитрий Попко (244 АТР) успешно стартовал на "Челленджере" в Загребе (Хорватия). В первом круге казахстанец обыграл аргентинца Ренцо Оливо (274 АТР) со счетом 6:7, 6:2, 7:5. В следующем круге Дмитрий сыграет с хорватом Дино Призмичем.