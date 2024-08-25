Куклы в казахских костюмах пользуются популярностью в России

Фабрика в российском городе Кирове вот уже несколько десятилетий выпускает этнокукол в казахских костюмах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Производители говорят, что девочки в камзолах и саукеле, мальчики в чапанах и тюбетейках пользуются спросом у покупателей в российских магазинах игрушек.

На полках магазинов по всей России можно увидеть кукол в казахских национальных костюмах – это курносая Веснушка Эля и мальчик Марат. У пластиковых малышей большая история. Ведь фабрика игрушек в Кирове выпускает их еще с советских времен.

"Выпускали и куклы других народов. И сегодня эта коллекция продолжается. Но уже, естественно, совершенствуется материал, куклы, костюмы немного меняются. Коллекция "Этно" очень востребована в детских садах, потому что в программе у них есть тема развития дружбы народов, изучение других народов своей страны, их знакомство. И, конечно, на примере кукол изучать костюм, традиции и культуру народов гораздо интереснее", — говорит начальник по связям с общественностью фабрики игрушек Татьяна Кашина.

Среди 400 наименований кукол, которые выходят с конвейера фабрики, около 30 видов – в национальных костюмах. В год здесь их выпускают около миллиона штук. Образы Эли и Марата в казахских костюмах совсем недавно кардинально обновили.

"Презентовали нашу новую коллекцию кукол для казахского рынка. Куклы в современной казахской одежде. Наша линейка кукол в национальной одежде разных народов России и народов мира очень популярна среди детей, поэтому есть и казахи, и узбеки, и всевозможные кавказские национальности", — рассказывает генеральный директор фабрики игрушек Ольга Доротюк.

Новую коллекцию еще дорабатывают художники и дизайнеры. На фабрике надеются выпустить современных казахских кукол в производство уже в ближайшее время – ведь спрос на них растет.