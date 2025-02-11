В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД заявили, что информация о голодовке осужденного Арыстанбека Мухамедиулы не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

"Он принимает пищу, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Жалоб и заявлений от него не поступало. Кроме того, в соответствии с установленным порядком осужденный не имеет доступа к сотовому телефону", – прокомментировали в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

Кроме того, как отмечается, сейчас проводится проверка по факту публикации в социальных сетях от его имени.

В ДУИС напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.

Ранее бывший министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в социальных сетях заявил, что объявил голодовку в тюрьме. Он опубликовал письмо, в котором выразил намерение покончить с собой, ссылаясь на якобы несправедливый приговор.

Остается пока непонятным, кто размещает данные публикации на странице экс-министра.